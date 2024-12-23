19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, выложив кадры со встречи.

Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что Фицо намерен провести переговоры с Путиным на фоне отказа Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину. Это первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года.