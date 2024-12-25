Поставки газа из РФ в ЕС увеличились на 18-20% - Новак

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы поставок газа из России в Европу за 11 месяцев 2024 года достигли порядка 50 млрд куб. метров, что примерно на 18-20% выше, чем в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».



«В этом году, если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они примерно на 18-20% выше, чем в прошлом году. Суммарно трубопроводного газа и сжиженного природного газа за 11 месяцев [2024 года], наверное, это порядка 50 миллиардов кубических метров газа было поставлено», — сказал он.



По словам Новака, это было сделано, несмотря на все санкционное давление, так как газ — высокоэкологичный продукт. «Он востребован, и с точки зрения логистики поставки российский газ наиболее выгоден, и с точки зрения цены», — добавил вице-премьер.



