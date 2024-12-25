В Москве на Цветном бульваре открыта фотовыставка «Притяжение Арктики»

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Фото с сайта www.rosneft.ru

На Цветном бульваре в Москве при поддержке «Роснефти» открыта ежегодная фотовыставка «Притяжение Арктики», позволяющая увидеть красоты российского Крайнего Севера. В экспозиции, подготовленной совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика», собраны уникальные кадры из экологических атласов «Роснефти», фотографии из научно-исследовательских экспедиций компании и снимки ее производственных объектов.

Напомним, с 2012 года «Роснефть» провела более 50 экспедиций в пяти морях Арктики и собрала огромный массив информации о регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования, равных которым не проводилось со времен СССР, организованы совместно с ведущими научными институтами России. Также в 2024 году стартовала новая программа по сохранению биоразнообразия под названием «Тамура». В ее рамках до 2027 года на полуострове Таймыр пройдут исследования северного оленя, белого медведя, ценных видов птиц, а также рыб в устье реки Енисей. За 4 года планируется провести 10 экспедиций, несколько состоялись уже в нынешнем сезоне.

Часть результатов исследовательской работы, проведенной во время многочисленных экспедиций «Роснефти», была представлена в серии экологических атласов, которые издаются совместно с «Иннопрактикой». С 2016 года удалось выпустить более 10 научных изданий, среди которых «Карское море», «Море Лаптевых», «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», «Черное и Азовское моря», «Виды – биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем», «Баренцево море». Фотографии на выставке «Притяжение Арктики» позволяют увидеть как объекты научных исследований, так и условия, в которых работают ученые.

Фотоэкспозиция, открывшаяся на Цветном бульваре, будет доступна для всех желающих до 25 января.