В Москве на Цветном бульваре открыта фотовыставка «Притяжение Арктики»
14:58 25.12.2024
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Напомним, с 2012 года «Роснефть» провела более 50 экспедиций в пяти морях Арктики и собрала огромный массив информации о регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования, равных которым не проводилось со времен СССР, организованы совместно с ведущими научными институтами России. Также в 2024 году стартовала новая программа по сохранению биоразнообразия под названием «Тамура». В ее рамках до 2027 года на полуострове Таймыр пройдут исследования северного оленя, белого медведя, ценных видов птиц, а также рыб в устье реки Енисей. За 4 года планируется провести 10 экспедиций, несколько состоялись уже в нынешнем сезоне.
Часть результатов исследовательской работы, проведенной во время многочисленных экспедиций «Роснефти», была представлена в серии экологических атласов, которые издаются совместно с «Иннопрактикой». С 2016 года удалось выпустить более 10 научных изданий, среди которых «Карское море», «Море Лаптевых», «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», «Черное и Азовское моря», «Виды – биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем», «Баренцево море». Фотографии на выставке «Притяжение Арктики» позволяют увидеть как объекты научных исследований, так и условия, в которых работают ученые.
Фотоэкспозиция, открывшаяся на Цветном бульваре, будет доступна для всех желающих до 25 января.
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