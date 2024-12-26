В целях безопасности временно ограничена работа аэропортов Москвы и Калуги – Росавиация
16:24 26.12.2024 Источник: Интерфакс
Все аэропорты Москвы, а также Калуги временно не обслуживают рейсы, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" и "Калуга", - говорится в сообщении.
Как уточняется, все они временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
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