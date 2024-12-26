В целях безопасности временно ограничена работа аэропортов Москвы и Калуги – Росавиация

16:24 Источник: Интерфакс

Все аэропорты Москвы, а также Калуги временно не обслуживают рейсы, сообщила Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" и "Калуга", - говорится в сообщении.

Как уточняется, все они временно не принимают и не отправляют авиарейсы.