Контракта на поставку газа через Украину нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно - Путин

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контракт на поставки газа в Европу через Украину заканчивается, и до Нового года — времени его истечения — перезаключить его не удастся. Это заявил, отвечая на вопрос ТАСС, президент РФ Владимир Путин.

«Контракта нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно, его не будет», — подчеркнул российский лидер.

Украина, прекращая транзит российского газа в Европу, «клюет руку», которая ее кормит. Без поддержки из Брюсселя Киев просто не может существовать, подчеркнул, отвечая на вопрос ТАСС, президент РФ Владимир Путин.

«Они объявили, что не будут продлевать контракт. Не будут — не надо. Они клюют руку, как я уже говорил, Европы, — отметил Путин. — Без европейской поддержки Украина не то что воевать — существовать не может».

«Наказывают уже Европу, закрывая контракт на поставку нашего газа», — резюмировал российский президент.