Без изменения ситуации с госдолгом США ждет банкротство - Маск
11:35 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами», — прокомментировал он в социальной сети X публикацию букмекерской конторы Kalshi об уровне госдолга. Согласно ей, ставки на то, что новое ведомство по увеличению эффективности правительства и борьбе с бюрократией, которое при администрации избранного президента США Дональда Трампа возглавят Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, сможет сократить государственные расходы на $250 млрд, растут на 36%.
15 ноября государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, этот показатель в 2034 году превысит $50 трлн (122% ВВП). Согласно оценке управления, средний годовой рост ВВП в 2029–2034 годах будет составлять 1,8%.
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