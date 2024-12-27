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Без изменения ситуации с госдолгом США ждет банкротство - Маск

11:35 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут фактически обанкротиться, если радикально не изменят ситуацию с ростом своего государственного долга. Такое мнение выразил в четверг американский предприниматель Илон Маск.

«Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами», — прокомментировал он в социальной сети X публикацию букмекерской конторы Kalshi об уровне госдолга. Согласно ей, ставки на то, что новое ведомство по увеличению эффективности правительства и борьбе с бюрократией, которое при администрации избранного президента США Дональда Трампа возглавят Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, сможет сократить государственные расходы на $250 млрд, растут на 36%.

15 ноября государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, этот показатель в 2034 году превысит $50 трлн (122% ВВП). Согласно оценке управления, средний годовой рост ВВП в 2029–2034 годах будет составлять 1,8%.


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