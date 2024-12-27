Более 40% украинцев считают, что победа Трампа приближает перемирие
14:10 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным исследования, опубликованным на сайте КМИС, 15% считают, что мир в результат победы Трампа станет гораздо ближе, 30% говорят, что мир становится лишь немного ближе. О том, что мир, напротив, становится более отдаленным, говорят 14%, из них 5% заявили о значительном удалении, 9% — о некотором. Остальные 40% либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением.
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