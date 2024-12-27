Более 40% украинцев считают, что победа Трампа приближает перемирие

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина украинцев выражают уверенность в том, что победа избранного президента США Дональда Трампа на выборах приближает мир на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).



По данным исследования, опубликованным на сайте КМИС, 15% считают, что мир в результат победы Трампа станет гораздо ближе, 30% говорят, что мир становится лишь немного ближе. О том, что мир, напротив, становится более отдаленным, говорят 14%, из них 5% заявили о значительном удалении, 9% — о некотором. Остальные 40% либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением.



