Польша и ЕК разрабатывают новые санкции против газа, атомных технологий и ядерного топлива РФ

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша, которая с 1 января станет на полгода председателем Совета ЕС, и новая Еврокомиссия Урсулы фон дер Ляйен намерены форсированными темпами разработать новые санкции против российского газа, атомных технологий и ядерного топлива, что позволит закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) у США. Об этом сообщило европейское издание американской газеты Politico.



Газета приводит неофициальные расчеты европейских экологов о том, что страны ЕС с начала 2022 года заплатили России за энергоносители свыше 200 млрд евро. Газета при этом не вспоминает об утверждении фон дер Ляйен, которая еще в 2022 году торжественно объявила, что Евросоюз якобы уже на тот момент избавился от энергозависимости от России.



