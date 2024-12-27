Польша и ЕК разрабатывают новые санкции против газа, атомных технологий и ядерного топлива РФ
14:30 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Газета приводит неофициальные расчеты европейских экологов о том, что страны ЕС с начала 2022 года заплатили России за энергоносители свыше 200 млрд евро. Газета при этом не вспоминает об утверждении фон дер Ляйен, которая еще в 2022 году торжественно объявила, что Евросоюз якобы уже на тот момент избавился от энергозависимости от России.
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