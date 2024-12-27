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Глава Росавиации дал комментарий по поводу крушения самолета а/к AZAL в Казахстане

15:07 27.12.2024 Источник: Интерфакс

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, не мог приземлиться в аэропорту российского города из-за введенного плана "Ковер", заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", - отметил он.

Ядров сообщил, что в тот день "был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости".

"Командир предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагали другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау", - сказал глава Росавиации.

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