В этом году Китай ввел в строй 2,3 тыс км высокоскоростных железных дорог

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая протяженность сданных в эксплуатацию высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСЖД) в Китае достигла 47 тыс. километров, сообщило Государственное управление железных дорог.

Совокупная длина открытых для движения железных дорог в стране составляет 162 тыс. км, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Как заявил руководитель управления Фэй Дунбинь, по итогам 2024 года объем инвестиций в основные фонды сектора железных дорог страны может превысить 800 млрд юаней ($111,3 млрд). В этом году было введено в эксплуатацию в общей сложности 3 тыс. км новых железных дорог, в том числе 2,3 тыс. км ВСЖД, добавил он.