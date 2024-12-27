В этом году Китай ввел в строй 2,3 тыс км высокоскоростных железных дорог
17:35 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая протяженность сданных в эксплуатацию высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСЖД) в Китае достигла 47 тыс. километров, сообщило Государственное управление железных дорог.
Совокупная длина открытых для движения железных дорог в стране составляет 162 тыс. км, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".
Как заявил руководитель управления Фэй Дунбинь, по итогам 2024 года объем инвестиций в основные фонды сектора железных дорог страны может превысить 800 млрд юаней ($111,3 млрд). В этом году было введено в эксплуатацию в общей сложности 3 тыс. км новых железных дорог, в том числе 2,3 тыс. км ВСЖД, добавил он.
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