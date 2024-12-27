Госдеп США объявил о введений санкций против основателя «Грузинской мечты» Иванишвили

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США ввели санкции в отношении основателя и почетного председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, США обвиняют Иванишвили в том, что он якобы «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации».