Госдеп США объявил о введений санкций против основателя «Грузинской мечты» Иванишвили
19:35 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США ввели санкции в отношении основателя и почетного председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, США обвиняют Иванишвили в том, что он якобы «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации».
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