Германия не готова к защите от «Орешника» - Bild

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия практически беззащитна перед российской ракетной системой «Орешник». Об этом пишет газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ.

По информации издания, Бундесвер (ВС ФРГ) в настоящее время не имеет действующего оружия для защиты от таких баллистических ракет. «Для борьбы с баллистическими ракетами большей дальности, например такими как „Орешник“, Patriot не подходит», — цитирует Bild документ. «Любой перехват был бы скорее удачей», — указывается в тексте.