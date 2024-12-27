Германия не готова к защите от «Орешника» - Bild
21:00 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия практически беззащитна перед российской ракетной системой «Орешник». Об этом пишет газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ.
По информации издания, Бундесвер (ВС ФРГ) в настоящее время не имеет действующего оружия для защиты от таких баллистических ракет. «Для борьбы с баллистическими ракетами большей дальности, например такими как „Орешник“, Patriot не подходит», — цитирует Bild документ. «Любой перехват был бы скорее удачей», — указывается в тексте.
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