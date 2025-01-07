Мазутные пятна достигли города-курорта Евпатория
19:15 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Место кораблекрушения и разлива мазута находится около юго-восточной оконечности Крымского полуострова. Ранее загрязнение нефтепродуктами фиксировалось не далее Севастополя, расположенного на юго-западной оконечности полуострова. Евпатория находится на западном берегу Крыма, севернее Севастополя. В этом же направлении, против часовой стрелки, движется основное черноморское течение.
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