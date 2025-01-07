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Мазутные пятна достигли города-курорта Евпатория

19:15 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загрязнение нефтепродуктами после крушения танкеров в Черном море распространяется вдоль западного берега Крыма и уже достигло города-курорта Евпатория, следует из сообщения главы городской администрации Александр Юрьев.

Место кораблекрушения и разлива мазута находится около юго-восточной оконечности Крымского полуострова. Ранее загрязнение нефтепродуктами фиксировалось не далее Севастополя, расположенного на юго-западной оконечности полуострова. Евпатория находится на западном берегу Крыма, севернее Севастополя. В этом же направлении, против часовой стрелки, движется основное черноморское течение.


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