Литва имеет территориальные притязания к РФ, это оправдывает все меры Москвы — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о принадлежности Калининграда показывают, что Вильньюс имеет территориальные притязания к России. Это оправдывает все принимаемые Москвой меры по обеспечению безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», — сказал представитель Кремля.

Ранее Науседа назвал Калининград частью «Малой Литвы».