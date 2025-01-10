Литва имеет территориальные притязания к РФ, это оправдывает все меры Москвы — Песков
14:00 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о принадлежности Калининграда показывают, что Вильньюс имеет территориальные притязания к России. Это оправдывает все принимаемые Москвой меры по обеспечению безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», — сказал представитель Кремля.
Ранее Науседа назвал Калининград частью «Малой Литвы».
НОВОСТИ
- 15:00 10.01.2025
- Команда Байдена пытается оставить максимально тяжелое наследие Трампу — Песков
- 14:32 10.01.2025
- Дания пожертвовала своей армией ради Украины и не сможет защитить Гренландию — Politico
- 14:12 10.01.2025
- РФ сохраняет свою неоднократно озвученную позицию по Украине — Песков
- 13:32 10.01.2025
- Израиль уничтожит ХАМАС, если оно не освободит заложников до инаугурации Трампа — министр
- 13:20 10.01.2025
- ЕС перечислил Украине 3 млрд евро в виде очередного транша кредита от G7 — ЕК
- 13:05 10.01.2025
- В Молдавии электроэнергия и отопление жилья подорожали примерно на 40-70%
- 13:00 10.01.2025
- Краснов поручил прокурорам активнее внедрять ИИ при осуществлении надзора
- 12:32 10.01.2025
- Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $78 за баррель
- 12:20 10.01.2025
- Средние температуры Мирового океана установили новый рекорд в 2024 году
- 12:05 10.01.2025
- Подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу в Курске, пострадавших нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать