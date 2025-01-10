Цена нефти Brent превысила $80 за баррель

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $80 за баррель впервые с 8 октября 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 17:19 мск, цена Brent росла на 4,28% — до $80,21 за баррель.

К 17:24 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $80,38 (+4,5%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2025 года поднимался на 4,82%, до $77,48 за баррель.