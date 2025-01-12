Власти Польши не пустили через воздушное пространство страны самолет с делегацией Словакии, следовавший в РФ
21:00 12.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рекомендовал «не летать в Москву» после отказа разрешить пролет спецборта с парламентской делегацией Словакии через польское воздушное пространство в столицу РФ.
«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», — так ответил политик на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в Щецине, трансляцию вел телеканал TVP Info.
12 января вице-спикер Национального совета (однопалатный парламент) Словакии Андрей Данко прилетел в Москву. Парламентская делегация вылетела из Братиславы в Москву незадолго до полудня. Польша отказалась пропустить авиарейс через свою территорию, поэтому спецборт проследовал через Чехию и Германию, подтвердил ТАСС представитель делегации Петер Гашпар.
НОВОСТИ
- 19:35 12.01.2025
- Трамп намерен ввести агрессивные санкции на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит заложников - Вэнс
- 18:03 12.01.2025
- Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов
- 16:45 12.01.2025
- Аэропорт Пулково снова закрылся по метеоусловиям
- 16:30 12.01.2025
- Главы МИД стран QUAD планируют встречу с Трампом на следующий день после его инаугурации
- 15:40 12.01.2025
- Вблизи порта Тамань сложилась самая сложная обстановка, связанная с разливом мазута - МЧС
- 14:47 12.01.2025
- Япония своим космическим грузовикам нашла применение в испытании оборонных систем
- 13:45 12.01.2025
- Аэропорт Пулково в Петербурге снова открыт на прием и выпуск самолетов – Росавиация
- 13:30 12.01.2025
- Лекорню предостерег от сотрудничества со Space X в ущерб европейской космической программе Ariane
- 12:50 12.01.2025
- Поляки устали от вида украинцев, живущих в пятизвездочных отелях и ездящих на новых авто – Министр обороны
- 11:19 12.01.2025
- Речь о полном запрете видеоигр не идет - Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать