Власти Польши не пустили через воздушное пространство страны самолет с делегацией Словакии, следовавший в РФ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рекомендовал «не летать в Москву» после отказа разрешить пролет спецборта с парламентской делегацией Словакии через польское воздушное пространство в столицу РФ.

«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», — так ответил политик на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в Щецине, трансляцию вел телеканал TVP Info.



12 января вице-спикер Национального совета (однопалатный парламент) Словакии Андрей Данко прилетел в Москву. Парламентская делегация вылетела из Братиславы в Москву незадолго до полудня. Польша отказалась пропустить авиарейс через свою территорию, поэтому спецборт проследовал через Чехию и Германию, подтвердил ТАСС представитель делегации Петер Гашпар.