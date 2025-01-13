Британия намерена двадцатикратно увеличить к 2030 году вычислительные мощности — FT
12:00 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания в ближайшее пятилетие планирует в 20 раз увеличить «суверенные вычислительные мощности», создать еще один суперкомпьютер для развития конкурентоспособной в мире индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По их данным, новый суперкомпьютер пополнит высокопроизводительные вычислительные системы Соединенного Королевства, включая Isambard-AI в Университете Бристоля с почти 5 тыс. графическими процессорами (GPU) для обучения искусственного интеллекта и Dawn в Кембриджском университете. К 2030 году предполагается создать мощности со 100 тыс. GPU.
Такие данные содержатся в отчете, подготовленном по заказу правительства экспертом Мэттом Клиффордом, советником премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По сведениям издания, новые мощности «будут развернуты Лондоном в первую очередь для приложений ИИ в академических кругах и государственных службах».
Подобный «план выведет Великобританию в мировые лидеры [в области ИИ]», приводит FT слова главы британского правительства. Отчет Клиффорда «План действий по возможностям ИИ», включающий 50 рекомендаций, был представлен правительству в сентябре, но его публикация была задержана в связи с рассмотрением доклада в кабинете министров, напоминает издание. В числе одобренных правительством рекомендаций — создание «зон ускоренного развития» ИИ и — Совета по энергетике ИИ.
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