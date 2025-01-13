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НОВОСТИ

Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в ДНР

13:00 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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