Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в ДНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.