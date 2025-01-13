Попытка атаки на компрессорную станцию "Русская" - это продолжение линии энергетического терроризма - Песков

18:30 Источник: Интерфакс

Украинская попытка атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", является продолжением линии энергетического терроризма, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "это новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по взрывам, организации проведения взрывов, диверсий на "Северном потоке". Это остановка транзита газа, остановка компрессорных станций в Судже и т.д. и т.п.".

"Бенефициарами всего этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам", - добавил Песков.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что в субботу, 11 января, Украина пыталась атаковать дронами компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Все девять украинских беспилотников сбиты, пострадавших и разрушений нет, заявили в военном ведомстве.