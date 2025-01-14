Жителя Казахстана осудили на 4,5 года за участие в вооруженном конфликте на стороне РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сатпаевский городской суд Казахстана приговорил гражданина республики к лишению свободы в колонии сроком на 4 года и 6 месяцев за присоединение к частной военной компании на территории России, а также участие в вооруженном конфликте против иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 172 Уголовного кодекса республики, «то есть умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстан в вооруженном конфликте и военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества». Данная статья предусматривает наказание от 5 до 9 лет лишения свободы.

Как отмечается в сообщении, «суд учел степень общественной опасности совершенного деяния, а также отягчающие и смягчающие обстоятельства».

