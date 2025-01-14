ВСУ за сутки на курском направлении потеряли 22 бронемашины и более 460 военных

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 460 военных, 3 танка и 22 боевые бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены 3 танка, 2 бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 6 артиллерийских орудий и миномет», — сообщили там.