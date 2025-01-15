0
0
170
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над регионами России

09:00 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Тамбовской, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один перехвачен над территорией Тамбовской области», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 15.01.2025
Полиция задержала водителя внедорожника, протаранившего двери храма во Владивостоке
0
13
09:32 15.01.2025
В Харькове прозвучала серия взрывов
0
106
09:20 15.01.2025
В Батуми избили экс-премьера Грузии Георгия Гахарию — ТВ
0
129
09:05 15.01.2025
Правоохранители арестовали президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
0
172
23:00 14.01.2025
Армения начала с США переговоры по соглашению в области атомной энергетики
0
758
21:00 14.01.2025
Отменить ограничения на добычу нефти и газа Трамп может уже в первые дни своего президентства - СМИ
0
836
20:30 14.01.2025
Трамп: Мы начнем выставлять счета тем, кто наживается на нас в сфере торговли
0
907
20:05 14.01.2025
Блинкен заявил, что Иран «за одну-две недели» может произвести уран для бомбы
0
928
19:00 14.01.2025
Кандидат в шефы Пентагона нацелился на превосходство США в космосе
0
968
18:33 14.01.2025
Роскомнадзор: Установлено кратковременное нарушение связности сетей
0
1082

Возврат к списку