Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Тамбовской, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один перехвачен над территорией Тамбовской области», — сообщили там.