0
0
3
НОВОСТИ

РФ никто не будет представлять на инаугурации Трампа — Ушаков

20:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители России, как планируется, не будут присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 17.01.2025
Россия и Иран обязались в случае нападения на одну из них не помогать агрессору
0
176
18:40 17.01.2025
РФ может начать с поставок до 2 млрд куб. м газа в Иран, довести их до 55 млрд — Путин
0
258
18:00 17.01.2025
РФ выступает за урегулирование в Сирии, продолжит поддерживать ее народ — Путин
0
286
17:32 17.01.2025
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
0
358
17:12 17.01.2025
Катар сталкивался с шантажом во время переговоров по сектору Газа — премьер
0
342
17:00 17.01.2025
Отправка британских миротворцев на Украину может потребовать согласия парламента — СМИ
0
324
16:32 17.01.2025
Ущерб от октябрьских наводнений в Испании может превышать 17 млрд евро — институт
0
350
16:12 17.01.2025
США втайне инвестировали в развитие производства БПЛА на Украине — NYT
0
397
16:00 17.01.2025
В Гренландии ведутся ожесточенные споры насчет предложения Трампа войти в состав США — WSJ
0
439
15:32 17.01.2025
РФ отбила атаку шестью ракетами ATACMS по Белгородской области
0
415

Возврат к списку