РФ никто не будет представлять на инаугурации Трампа — Ушаков

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители России, как планируется, не будут присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», — сказал он.