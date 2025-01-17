Один человек погиб из-за взрыва газа в доме в Нижегородской области
22:40 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб в результате взрыва газа в двухэтажном доме в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«По уточненной информации, эвакуированы 16 человек, 7 человек спасены, 1 пострадал и, к сожалению, 1 человек погиб», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что пожар на месте происшествия локализован на площади 250 кв. м.
НОВОСТИ
- 22:00 17.01.2025
- Тариф «Платона» будет проиндексирован с 1 февраля 2025 г. до 3,34 руб. за 1 км
- 21:20 17.01.2025
- Россия и Иран организуют на Каспии регулярные судоходные линии и круизное судоходство
- 20:40 17.01.2025
- Нельзя подменять Устав ООН какими-то «правилами», которых никто не видел — Путин
- 20:00 17.01.2025
- РФ никто не будет представлять на инаугурации Трампа — Ушаков
- 19:20 17.01.2025
- Россия и Иран обязались в случае нападения на одну из них не помогать агрессору
- 18:40 17.01.2025
- РФ может начать с поставок до 2 млрд куб. м газа в Иран, довести их до 55 млрд — Путин
- 18:00 17.01.2025
- РФ выступает за урегулирование в Сирии, продолжит поддерживать ее народ — Путин
- 17:32 17.01.2025
- Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
- 17:12 17.01.2025
- Катар сталкивался с шантажом во время переговоров по сектору Газа — премьер
- 17:00 17.01.2025
- Отправка британских миротворцев на Украину может потребовать согласия парламента — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать