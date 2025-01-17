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Один человек погиб из-за взрыва газа в доме в Нижегородской области

22:40 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате взрыва газа в двухэтажном доме в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«По уточненной информации, эвакуированы 16 человек, 7 человек спасены, 1 пострадал и, к сожалению, 1 человек погиб», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что пожар на месте происшествия локализован на площади 250 кв. м.

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