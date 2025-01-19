Британский премьер может оказаться «в конце очереди» лидеров, желающих приехать к Трампу в Вашингтон - СМИ
09:44 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп может отсрочить встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, памятуя о том, что активисты правящей в королевстве Лейбористской партии агитировали против него на американских выборах. Об этом сообщила газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники в команде Трампа.
По ее данным, ключевые советники избранного президента обсуждают, стоит ли отправлять Стармера в «конец очереди» иностранных лидеров, желающих приехать на переговоры в Вашингтон. В команде Трампа не забыли, как активисты Лейбористской партии участвовали осенью 2024 года в избирательной кампании кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис.
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