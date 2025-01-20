Трамп накажет 51 сотрудника разведки США, назвавшего ноутбук Хантера Байдена «фейком РФ»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп намерен ограничить доступ 51 сотрудника американской разведки к секретным данным, поскольку они утверждали, что Россия имеет отношение к делу о ноутбуке сына уходящего главы государства Джо Байдена Хантера. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

По ее информации, республиканец в первый день на высшем государственном посту лишит 51 служащего доступа к разведывательным данным, поскольку они выступали с утверждениями о том, что сообщения о ноутбуке были «классическим признаком российской дезинформации» в преддверии президентских выборов в США в 2020 году, которые Трамп в итоге проиграл Байдену. По данным телеканала Fox News, новый хозяин Белого дома отдаст соответствующее распоряжение в отношении «лгущих шпионов» в серии указов, которые он подпишет после инаугурации.