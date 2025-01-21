Объем торговли РФ и КНР вырос на 7% до 220-245 млрд долларов — Путин
14:12 21.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот России и Китая, несмотря на негативное воздействие извне, вырос на 7% до 220-245 млрд долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Беседа прошла в формате видеосвязи.
«По итогам года, несмотря на негативное воздействие извне, удалось выйти на новые хорошие показатели во взаимной торговле», — сообщил российский лидер. «Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более 7% и достиг более 220 млрд долларов. По китайской статистике весь год составил почти 245 млрд», — привел свежие данные Путин.
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