Трамп: Я не планирую делать России больно. Я с любовью отношусь к народу России...

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным и с любовью относится к жителям России.

«Я не планирую делать России больно. Я с любовью отношусь к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным», — написал президент США в социальной сети Truth Social.