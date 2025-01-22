Трамп: Я не планирую делать России больно. Я с любовью отношусь к народу России...
19:20 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным и с любовью относится к жителям России.
«Я не планирую делать России больно. Я с любовью отношусь к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным», — написал президент США в социальной сети Truth Social.
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