Пограничники изъяли у браконьера в Находке шкуру амурского тигра и 12 лап медведей
10:32 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничники управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли у браконьера шкуру амурского тигра и лапы медведей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В городе Находка Приморского края в используемом иностранным гражданином нежилом строении обнаружены и изъяты шкура амурского тигра, 12 лап медведя и другие фрагменты диких животных, а также более 2 000 экземпляров трепанга Дальневосточного в сушеном виде», — сообщили в ЦОС.
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