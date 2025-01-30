Уровень газификации России к концу 2024 года вырос до 74,7% — Новак
16:00 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень газификации России к концу 2024 года увеличился до 74,7% против 73,8% на начало года. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в своей колонке для журнала «Энергетическая политика».
«На конец 2024 г. уровень газификации Российской Федерации составил 74,7% (на начало 2024 г. — 73,8%). В прошлом году сетевой газ подведен к границам более 303 тысяч участков. Продолжается переход на сетевой газ котельных медицинских и образовательных учреждений», — отметил он.
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