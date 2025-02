Хакеры взломали личную электронную почту Стармера — The Times

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личная электронная почта нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера была взломана в 2022 году, когда тот занимал пост лидера оппозиционной Лейбористской партии. Об этом говорится в книге Get In («Заходите») журналистов газет The Times и The Sunday Times Патрика Магуайра и Гэбриела Погранда.

По информации публицистов, британские спецслужбы полагали, что за взломом почты могут стоять связанные с Россией хакеры. В книге, выдержки из которой приводит The Times и которая рассказывает о современном устройстве Лейбористской партии, отмечается, что после инцидента Стармер был вынужден сменить свой личный электронный адрес.