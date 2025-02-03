Хакеры взломали личную электронную почту Стармера — The Times
10:05 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Личная электронная почта нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера была взломана в 2022 году, когда тот занимал пост лидера оппозиционной Лейбористской партии. Об этом говорится в книге Get In («Заходите») журналистов газет The Times и The Sunday Times Патрика Магуайра и Гэбриела Погранда.
По информации публицистов, британские спецслужбы полагали, что за взломом почты могут стоять связанные с Россией хакеры. В книге, выдержки из которой приводит The Times и которая рассказывает о современном устройстве Лейбористской партии, отмечается, что после инцидента Стармер был вынужден сменить свой личный электронный адрес.
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