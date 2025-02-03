0
0
168
НОВОСТИ

Хакеры взломали личную электронную почту Стармера — The Times

10:05 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личная электронная почта нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера была взломана в 2022 году, когда тот занимал пост лидера оппозиционной Лейбористской партии. Об этом говорится в книге Get In («Заходите») журналистов газет The Times и The Sunday Times Патрика Магуайра и Гэбриела Погранда.

По информации публицистов, британские спецслужбы полагали, что за взломом почты могут стоять связанные с Россией хакеры. В книге, выдержки из которой приводит The Times и которая рассказывает о современном устройстве Лейбористской партии, отмечается, что после инцидента Стармер был вынужден сменить свой личный электронный адрес.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 03.02.2025
Один человек погиб, четверо пострадали из-за хлопка в ЖК «Алые паруса» в Москве
0
19
10:32 03.02.2025
Маск сообщил о проведении ликвидации Агентства по международному развитию США
0
113
10:20 03.02.2025
Над акваторией Каспийского моря уничтожен украинский БПЛА
0
135
10:00 03.02.2025
Опасная погода и понижение температуры ожидаются на юге России в начале недели — Вильфанд
0
170
09:32 03.02.2025
Новые власти Сирии просят помощи у Турции для защиты границы с Израилем — СМИ
0
208
09:20 03.02.2025
Судебно-химическая экспертиза подтвердила смерть 4 детей под Красноярском от инсектицидов
0
220
09:05 03.02.2025
У США запланированы контакты с Россией и Украиной — Трамп
0
284
09:00 03.02.2025
Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА над регионами России
0
266
21:00 02.02.2025
Канада, Мексика и Китай могут без пошлин производить товары в США - Трамп
0
1194
20:03 02.02.2025
Зеленский не знает где 200 млрд долл, которые, по словам Трампа, потрачены США на помощь Украине
0
1325

Возврат к списку