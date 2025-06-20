"Роснефть" будет готовить кадры вместе с индийским Институтом развития менеджмента и СПбГУ

16:04

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров между "Роснефтью", Институтом развития менеджмента (город Гургаон, Индия) и Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ).

Документ подписан главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, ректором СПбГУ Николаем Кропачевым и директором Института развития менеджмента, профессором Арвиндом Сахай.

В рамках соглашения планируется обучение сотрудников «Роснефти» по совместным программам Высшей школы менеджмента СПбГУ и Института развития менеджмента Гургаона, а также организацию обмена знаниями и опытом в сфере развития технологий в нефтегазовой сфере, повышения эффективности операционного менеджмента, логистики, искусственного интеллекта и цифровизации и другие проекты.

В рамках совместных образовательных программ сотрудники "Роснефти" смогут посетить индийские компаний для изучения актуальных практик в нефтегазовой сфере.