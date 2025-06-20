ВВП РФ растет ежегодно более чем на 4%, несмотря на все сложности — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатели российского ВВП за последние два года росли вопреки сложной обстановке и ежегодно прибавляли по 4%, превышая общемировые темпы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более четырех процентов ежегодно, то есть это рост темпами выше среднемировых», — обратил внимание российский лидер.