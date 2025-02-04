Сделка США и Украины по редкоземельным металлам будет катастрофой для Европы — Вагенкнехт

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт полагает, что возможная «сделка» США и Украины относительно поставок редкоземельных металлов Соединенным Штатам стала бы катастрофой для жителей Европы.

«Какие разговоры о мире в течение 24 часов? Трамп продолжит прокси-войну, если Украина предоставит взамен редкоземельные металлы и другое сырье. Отличная „сделка“ для США, но катастрофа для жителей всей Европы», — написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети X.