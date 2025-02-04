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Деятельность Илона Маска вызвала хаос среди чиновников в Вашингтоне - СМИ

19:50 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон охвачен хаосом из-за активных действий Илона Маска, который взял на себя роль реформатора федеральных агентств США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации и документы, предоставленные командой главы нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией (Department of Government Efficiency).

Маск и его представители начали радикальную перестройку работы ряда федеральных учреждений, что вызвало волну недовольства среди сотрудников и чиновников, отмечает телекомпания. По данным источников, команда предпринимателя получила доступ к конфиденциальным документам, отключила сайты некоторых агентств и приостановила работу ключевых программ.

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