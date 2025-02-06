Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Подмосковье

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легкомоторный самолет упал в Московской области, погибли два человека, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Обнаружено место падения легкомоторного самолета в Московской области. На борту было двое человек, они погибли», — сказал собеседник агентства.