Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Подмосковье
17:12 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легкомоторный самолет упал в Московской области, погибли два человека, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Обнаружено место падения легкомоторного самолета в Московской области. На борту было двое человек, они погибли», — сказал собеседник агентства.
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