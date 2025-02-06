В Армении заявили, что не будут участвовать во встрече глав парламентских комитетов ОДКБ
17:40 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения не будет участвовать в совещании председателей комитетов парламентов государств ОДКБ, которое состоится 7 февраля в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь спикера парламента Армении Алена Симоняна Мовсес Арутюнян.
«Армянская сторона не будет участвовать в совещании председателей парламентских комитетов государств-членов ОДКБ», — сказал Арутюнян журналистам.
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