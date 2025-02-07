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Администрация Байдена потратила $10 млн на создание трансгендерных обезьян — конгрессмен

11:20 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена потратила $10 млн налогоплательщиков на создание и изучение трансгендерных обезьян, мышей и крыс. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса США от штата Южная Каролина, республиканка Нэнси Мэйс.

«В прошлом году было израсходовано более $10 млн налогоплательщиков на создание трансгендерных обезьян, мышей и крыс. Эти DEI-гранты (Diversity, Equality and Inclusion, программы разнообразия, равенства и инклюзивности, — прим. ТАСС) были направлены на проведение болезненных и смертельных трансгендерных экспериментов по инвазивной хирургии и гормональной терапии животных в университетах по всей стране», — сказала она. Законодатель добавила, что «администрация Байдена и Харрис потратила $2,5 млн на изучение репродуктивных способностей трансгендерных мышей».

Кроме того, предыдущая администрация финансировала исследования о восприимчивости подобных животных к «передозировке наркотиками», а также способности «заразиться ВИЧ».

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