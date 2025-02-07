Венгрия рассматривает вопрос о дальнейшем сотрудничестве с МУС — Сийярто
13:05 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия поддерживает решение президента США Дональда Трампа о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) и рассматривает вопрос о том, следует ли продолжать сотрудничество с этой организацией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что шаг Трампа «абсолютно понятен». «В последнее время МУС превратился в предвзятый политический инструмент и дискредитировал всю международную судебную систему. Его решения лишь усугубили неопределенность в тех регионах мира, где и без того сохраняется сложная ситуация», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.
Сийярто добавил, что в связи с этим «Венгрия рассматривает вопрос о своем [дальнейшем] сотрудничестве с МУС».
НОВОСТИ
- 14:12 07.02.2025
- При неудачной атаке у Черкасской Конопельки и Уланок ВСУ потеряли более 200 человек
- 14:00 07.02.2025
- Коллекционер из Швейцарии утверждает, что нашел меч пророка Мухаммеда «Зульфикар»
- 13:32 07.02.2025
- ВСУ ударили по высоковольтной подстанции в Мелитополе — Рогов
- 13:20 07.02.2025
- Великобритания требует от Apple разрешить ей шпионить за пользователями — WP
- 13:00 07.02.2025
- В Госдуме планируют после СВО внести проект о 36-часовой рабочей неделе
- 12:32 07.02.2025
- МУС продолжит работу, несмотря на санкции США — заявление
- 12:20 07.02.2025
- Объем поставок военной продукции России в Индию составляет около $80 млрд
- 12:10 07.02.2025
- Сбер подвел итоги научной деятельности за прошлый год
- 12:05 07.02.2025
- Бюджетник медвуза в рамках обязательного трудоустройства сможет сам выбирать регион работы - поправки к закону
- 12:00 07.02.2025
- ВСУ испытывают серьезную нехватку военных, а у новобранцев нет мотивации — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать