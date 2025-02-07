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НОВОСТИ

Венгрия рассматривает вопрос о дальнейшем сотрудничестве с МУС — Сийярто

13:05 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия поддерживает решение президента США Дональда Трампа о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) и рассматривает вопрос о том, следует ли продолжать сотрудничество с этой организацией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что шаг Трампа «абсолютно понятен». «В последнее время МУС превратился в предвзятый политический инструмент и дискредитировал всю международную судебную систему. Его решения лишь усугубили неопределенность в тех регионах мира, где и без того сохраняется сложная ситуация», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.

Сийярто добавил, что в связи с этим «Венгрия рассматривает вопрос о своем [дальнейшем] сотрудничестве с МУС».

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