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НОВОСТИ

Вступление Грузии в НАТО сейчас не стоит на повестке дня — премьер

19:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интеграция Грузии в НАТО в данный момент не стоит на повестке дня из-за общего контекста вокруг страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«У нас вполне четкие внешнеполитические цели. Касательно интеграции в НАТО, сейчас она не стоит на повестке дня из-за решений и подходов западных стран и общего контекста вокруг нас», — сказал премьер в интервью телеканалу Euronews.

При этом Кобахидзе отметил, что интеграция в Евросоюз остается «главным внешнеполитическим приоритетом» Грузии.

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