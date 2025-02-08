Вступление Грузии в НАТО сейчас не стоит на повестке дня — премьер

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интеграция Грузии в НАТО в данный момент не стоит на повестке дня из-за общего контекста вокруг страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«У нас вполне четкие внешнеполитические цели. Касательно интеграции в НАТО, сейчас она не стоит на повестке дня из-за решений и подходов западных стран и общего контекста вокруг нас», — сказал премьер в интервью телеканалу Euronews.

При этом Кобахидзе отметил, что интеграция в Евросоюз остается «главным внешнеполитическим приоритетом» Грузии.