В возрасте 95 лет скончался Народный артист СССР Олег Стриженов
20:00 09.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный артист СССР Олег Стриженов умер в больнице в возрасте 95 лет, сообщила ТАСС его жена Лионелла Стриженова.
«Это правда», — сказала она. Причину смерти собеседница агентства не уточнила.
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