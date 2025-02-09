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НОВОСТИ

В возрасте 95 лет скончался Народный артист СССР Олег Стриженов

20:00 09.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в больнице в возрасте 95 лет, сообщила ТАСС его жена Лионелла Стриженова.

«Это правда», — сказала она. Причину смерти собеседница агентства не уточнила.

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