ЕС не примет соглашение по Украине без участия Европы в его достижении — Каллас

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что не может быть никакого соглашения по украинскому урегулированию, достигнутому без участия Европы. В интервью газете Corriere della Sera она также указала, что помощь ЕС Украине не является благотворительностью.

«Эта война идет в Европе, касается Украины, но и Европы, и чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо. Не вижу никакого соглашения без участия ЕС», — сказала она.

«Для нас помощь Украине не означает благотворительность, мы таким образом инвестируем в собственную безопасность», — отметила политик.