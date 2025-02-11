ЕС не примет соглашение по Украине без участия Европы в его достижении — Каллас
12:00 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что не может быть никакого соглашения по украинскому урегулированию, достигнутому без участия Европы. В интервью газете Corriere della Sera она также указала, что помощь ЕС Украине не является благотворительностью.
«Эта война идет в Европе, касается Украины, но и Европы, и чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо. Не вижу никакого соглашения без участия ЕС», — сказала она.
«Для нас помощь Украине не означает благотворительность, мы таким образом инвестируем в собственную безопасность», — отметила политик.
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