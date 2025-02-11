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Украина получает газ транзитом через Словакию — Фицо

12:32 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получает газ транзитом через Словакию, его поставки осуществляют зарубежные фирмы. Об этом сообщил словацкий премьер Роберт Фицо.

«Газ на Украину поступает через резервный трубопровод. Без этого газа Украина бы замерзла, но Словакия к этому не имеет отношения. Поставщиками являются зарубежные фирмы», — написал он на своей странице в соцсети.

Словакия, по словам премьера, имеет моральное право рассматривать варианты прекращения прокачивания иностранными компаниями газа в ежедневном объеме около 7,5 млн куб. метров. «Эти иностранные поставки из Европы на Украину еще более увеличивают давление на [повышение] цен газа. Европа делает из себя дурака. Украина может ей нанести какой пожелает ущерб. Европа же [ничего] не может [сделать] Украине», — полагает Фицо.

Премьер вновь выразил мнение, что Запад конфликтом на Украине стремится ослабить РФ. «Этого не произойдет», — отметил он. Украина за происходящее, по его словам, «заплатит наибольшую цену».

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