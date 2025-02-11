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Экономика США утрачивает доминирующую роль в многополярном мире — глава МВФ

16:32 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика США утрачивает доминирующее значение в многополярном мире по мере укрепления развивающихся рынков. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Мы должны признать, что живем в многополярном мире. Поэтому прежний формат взаимодействия, когда в мире доминировала одна страна, претерпевает изменения. Соединенные Штаты все еще остаются сильнейшей экономикой мира, однако есть много других экономик, особенно страны с развивающимися рынками, которые движутся вперед гораздо быстрее», — сказала она.

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