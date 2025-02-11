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Производительность труда в РФ должна вырасти на 21% за 6 лет — Решетников

17:40 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития ожидает роста производительности труда в России в последующие 6 лет на 21%. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе стратегической сессии по производительности под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Наша модель экономического роста предполагает, что в следующие 6 лет производительность должна вырасти почти на 21%. Ключевые факторы роста производительности: развитие технологий, кадрового потенциала, инфраструктуры и экспорта, повышение инвестиционной активности. От системной господдержки будет зависеть и рост производительности, и экономики в целом», — отметил министр через пресс-службу Минэкономразвития.

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