0
0
75
НОВОСТИ

Некоторые рыбаки на дрейфующей льдине на Сахалине отказываются эвакуироваться без улова

10:00 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать сахалинских рыбаков с оторвавшейся льдины в Охотском море, но некоторые из них отказываются уходить без улова. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России спасают в Сахалинской области около 300 рыбаков, дрейфующих на оторвавшейся льдине по Охотскому морю. От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Спасатели для эвакуации используют вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 12.02.2025
ВСУ используют воспитанников детдомов в качестве операторов БПЛА — силовые структуры
0
58
09:32 12.02.2025
Поставки газа России по «Турецкому потоку» в Европу на прошлой неделе обновили рекорд
0
146
09:20 12.02.2025
Под Красноармейском уничтожена большая группа колумбийских наемников
0
171
09:05 12.02.2025
США высоко ценят освобождение Фогела властями РФ — Трамп
0
230
09:00 12.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью
0
208
22:15 11.02.2025
Белый дом сообщил об освобождении задержанного ранее в России американца Марка Фогела
0
951
21:32 11.02.2025
Трамп об украинском кризисе: Я действительно думаю, что мы добились очень хорошего прогресса
0
1041
20:20 11.02.2025
Трамп решил отправить на Украину для переговоров главу Минфина США
0
1084
19:50 11.02.2025
Глава Минобороны США назвал страну, откуда исходит главная угроза Америке
0
1403
19:30 11.02.2025
Шеф пентагона: Мы не будем направлять военных на Украину
0
1105

Возврат к списку