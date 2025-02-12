Некоторые рыбаки на дрейфующей льдине на Сахалине отказываются эвакуироваться без улова

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать сахалинских рыбаков с оторвавшейся льдины в Охотском море, но некоторые из них отказываются уходить без улова. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России спасают в Сахалинской области около 300 рыбаков, дрейфующих на оторвавшейся льдине по Охотскому морю. От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Спасатели для эвакуации используют вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке.