Госдума сокращает до двух число обязательных экзаменов после 9 класса
14:12 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе в пяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Для получения аттестата в этих субъектах РФ нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.
Законопроект внесли в Госдуму представители разных фракций, в том числе вице-спикеры палаты Петр Толстой и Виктория Абрамченко (оба — «Единая Россия»), глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»).
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