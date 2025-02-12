По данным Росстата, продолжает ускоряться рост цен на овощи
19:15 12.02.2025 Источник: Интерфакс
Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 4 по 10 февраля повысились на 1,1%, сообщил Росстат в среду.
По сравнению с предыдущей неделей (0,8%) темпы роста ускорились. Причем, как и двумя неделями ранее, лидерство по темпам роста удерживают огурцы, подорожавшие за неделю на 2,5% (на 2,4% неделей ранее). Цены на картофель выросли на 1,7% (на 0,1%), помидоры - на 1,5% (на 0,1%), капусту - на 1,3% (снижение на 0,2%), бананы - на 0,6% (на 0,3%), лук - на 0,5% (на 0,6%), морковь - на 0,2% (снижение на 1,1%). В то же время цены на свеклу снизились на 0,1% (на 0,5%).
С начала года наибольший рост цен демонстрируют огурцы - на 13,8%. Лук подорожал на 6,1%, яблоки - на 5,6%, картофель - на 5,4%, капуста - на 4,8%, свекла - на 3,1%, бананы - на 2,6%, помидоры - на 1,9%, морковь - на 0,7%.
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