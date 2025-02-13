США следовало предоставлять помощь Киеву в виде займов — Трамп

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтону следовало предоставлять помощь Украине в виде займов или при наличии каких-либо гарантий компенсации. Уверенность в этом выразил в среду американский президент Дональд Трамп после церемонии приведения к присяге Тулси Габбард в качестве нового директора Национальной разведки США.

«Я поддерживаю Украину <…>. Но я хочу, чтобы наши деньги были защищены», — сказал журналистам глава вашингтонской администрации. Он подчеркнул, что страны ЕС предоставляют помощь Киеву в виде займов.