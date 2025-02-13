0
0
114
НОВОСТИ

США следовало предоставлять помощь Киеву в виде займов — Трамп

11:32 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтону следовало предоставлять помощь Украине в виде займов или при наличии каких-либо гарантий компенсации. Уверенность в этом выразил в среду американский президент Дональд Трамп после церемонии приведения к присяге Тулси Габбард в качестве нового директора Национальной разведки США.

«Я поддерживаю Украину <…>. Но я хочу, чтобы наши деньги были защищены», — сказал журналистам глава вашингтонской администрации. Он подчеркнул, что страны ЕС предоставляют помощь Киеву в виде займов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 13.02.2025
Турция в течение 30 лет будет добывать мрамор в Афганистане
0
38
12:00 13.02.2025
КНР рада видеть интенсификацию контактов между Россией и США — МИД КНР
0
53
11:20 13.02.2025
Поддержка Украины обойдется Европе еще в $3,1 трлн в течение следующих 10 лет — Bloomberg
0
167
11:05 13.02.2025
Чиновники ЕС были потрясены тем, что состоялся разговор Путина и Трампа — Bloomberg
0
212
11:00 13.02.2025
Попытка Байдена управлять всем миром чуть не стоила жизни человечеству — Медведев
0
195
10:32 13.02.2025
Трамп заявил о низком уровне доверия Зеленскому со стороны украинцев
0
299
10:20 13.02.2025
США отправляют в Гуантанамо мигрантов, Куба требует вернуть анклав — МО
0
281
10:05 13.02.2025
МО РФ опубликовало кадры, подтверждающие удары Киева по автоколонне МАГАТЭ
0
321
10:00 13.02.2025
Белорусские пограничники задержали нарушителей с аэростатическими шарами
0
314
09:32 13.02.2025
Свыше 80% россиян поддержали введение 36-часовой рабочей недели — опрос
0
334

Возврат к списку