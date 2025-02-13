Песков отметил «конструктивный, рабочий, доброжелательный» настрой в разговоре Путина и Трампа

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, состоявшийся накануне, носил конструктивный и доброжелательный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Конструктивный, рабочий, доброжелательный», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Он также ответил утвердительно на вопрос, был ли настрой благожелательным с обеих сторон.